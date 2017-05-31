Убившая двух детей жительница Братска направлена на принудительное лечение

ИРКУТСК, 31 мая. /ТАСС/. Иркутский областной суд направил на принудительное лечение 31-летнюю жительницу Братска, убившую двух своих детей, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Постановлением Иркутского областного суда женщине назначены меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре закрытого типа", - уточнили в пресс-службе, добавив, что женщина признана невменяемой.

Как сообщалось ранее, женщина убила детей 19 января, после чего сообщила о содеянном полицейским. В ее квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела мальчика и девочки 2011 и 2015 годов рождения соответственно. Со слов близких, ранее женщина неоднократно обращалась к психиатру и предпринимала попытки суицида.