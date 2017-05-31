Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской области

Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской областиСибирь 31 мая, 12:29
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ОМСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Паводковые и талые воды подтопили три жилых дома, 104 приусадебных и 94 дачных участков в девяти районах Омской области и Омске. Затруднено или нарушено сообщение с 12 населенными пунктами, сообщили ТАСС в региональном управлении МВД.
По данным областного МЧС, в регионе паводок подтопил 56 приусадебных и 94 дачных участка.
"Частичное затопление жилого сектора и автодорог отмечено в девяти районах Омской области и самом Омске. Всего на территории региона паводковыми и талыми водами подтоплено три жилых дома, 104 приусадебных и 94 дачных участка. На территории Усть-Ишимского района затруднено сообщение с десяти населенными пунктами, с двумя селами автотранспортное сообщение прекращено", - рассказали в МВД.
Представитель ведомства отметил, что сотрудники полиции круглосуточно охраняют подтопленные территории, а инспекторы ГИБДД контролируют состояние дорог и рассказывают водителям о вариантах объезда затопленных участков.
"На особом контроле находится подтопленный речкой Большая Большереченский зоопарк, который продолжает свою работу. Это общественное место, два раза в день его с проверкой посещает полиция", - добавил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Усть-Ишиме из зоны возможного подтопления из трех домов были эвакуированы к родственникам 12 человек, еще один человек покинуть свой дом отказался. В деревнях Атеринки и Ашеваны из-за подъема воды в реке Ишим произошло подтопление шести приусадебных участков. В Иртыше уровень воды составляет 749 см, за сутки он вырос на 8 см, в ближайшие 24 часа вода может подняться еще на 10-12 см.