Число министерств и ведомств в Хакасии сократилось с 30 до 22

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АБАКАН, 31 мая. /ТАСС/. Глава Хакасии Виктор Зимин завершил формирование новой структуры правительства региона, в которой число министерств и ведомство сократилось с 30 до 22. Об этом ТАСС сообщил пресс- секретарь главы республики Николай Денисов.
"Глава республики направил в Верховный совет Хакасии информацию о новой структуре правительства. Число министерств и ведомств сократилось с 30 до 22", - сказал он.
Так, Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок преобразовано в государственный комитет. Число министерств, таким образом, сократилось с 15 до 14. Госкомитет по туризму прекращает свою работу, его функции будут переданы республиканскому Минкульту, также сокращены три государственные инспекции.
Как сообщалось ранее, Зимин 27 апреля отправил в отставку правительство республики.