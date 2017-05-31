ОНПЗ: иск Росприроднадзора к предприятию не связан с выбросами этилмеркаптана

ОМСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Исковые требования Росприроднадзора к Омскому нефтеперерабатывающему заводу (принадлежит ПАО "Газпром нефть") не связаны с выбросами в Омске в марте этого года одоранта этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу, сообщили ТАСС на нефтезаводе.

"Исковые требования Росприроднадзора к Омскому НПЗ никак не связаны с распространением запаха этилмеркаптана в Омске и с заявленной целью проведенных ведомством проверок, которые должны были установить источник выбросов этого вещества. Отсутствие этилмеркаптана на ОНПЗ и буферных прудах подтверждено актом Росприроднадзора", - уточнили на нефтезаводе.

Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска этилмеркаптаном стали работы на буферных прудах очистных сооружений ОНПЗ. 30 мая министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил ТАСС о подаче Росприроднадзором иска к Омскому НПЗ за нарушение природоохранного законодательства при проведении работ на этом гидросооружении.

В иске Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО "Газпромнефть-ОНПЗ", их генерального подрядчика ООО "Нефтехимремонт" и субподрядчика ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами на этом сооружении, прекратить использование буферных прудов для целей накопления отходов и обязать "Газпромнефть-ОНПЗ" провести рекультивацию этого земельного участка.

На нефтезаводе отметили, что работы на буферных прудах проводятся в соответствии с предписанием Ростехнадзора и направлены на подготовку к ремонту гидротехнического сооружения и обеспечение его безопасной эксплуатации. "Это сооружение предназначено для регулирования расхода воды в целях равномерной подачи на очистные сооружения водоканала. Работы проводятся без нарушений норм и правил эксплуатации буферного пруда, что подтверждается актом внеплановой проверки Ростехнадзора. Росприроднадзор не предъявил ни одного доказательства, что работы нарушили штатную эксплуатацию объекта. Деятельность, связанная с обращением с отходами, при ремонте сооружения не ведется", - рассказали на предприятии.

Удушливый химический запах распространился по Омску в ночь на 10 марта. Тогда же в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения утечки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы". Четырнадцатого марта дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.