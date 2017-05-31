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ОНПЗ: иск Росприроднадзора к предприятию не связан с выбросами этилмеркаптана

Сибирь
31 мая, 14:15 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Отсутствие этилмеркаптана на Омском нефтеперерабатывающем заводе и буферных прудах подтверждено актом Росприроднадзора, сообщили на ОНПЗ

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ОМСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Исковые требования Росприроднадзора к Омскому нефтеперерабатывающему заводу (принадлежит ПАО "Газпром нефть") не связаны с выбросами в Омске в марте этого года одоранта этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к не имеющему запаха природному газу, сообщили ТАСС на нефтезаводе.

"Исковые требования Росприроднадзора к Омскому НПЗ никак не связаны с распространением запаха этилмеркаптана в Омске и с заявленной целью проведенных ведомством проверок, которые должны были установить источник выбросов этого вещества. Отсутствие этилмеркаптана на ОНПЗ и буферных прудах подтверждено актом Росприроднадзора", - уточнили на нефтезаводе.

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Ранее исполняющий обязанности руководителя Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска этилмеркаптаном стали работы на буферных прудах очистных сооружений ОНПЗ. 30 мая министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской сообщил ТАСС о подаче Росприроднадзором иска к Омскому НПЗ за нарушение природоохранного законодательства при проведении работ на этом гидросооружении.

В иске Росприроднадзор требует признать незаконной деятельность АО "Газпромнефть-ОНПЗ", их генерального подрядчика ООО "Нефтехимремонт" и субподрядчика ООО "Нижегородский институт прикладных технологий" на буферных прудах, обязать эти организации прекратить деятельность по работе с отходами на этом сооружении, прекратить использование буферных прудов для целей накопления отходов и обязать "Газпромнефть-ОНПЗ" провести рекультивацию этого земельного участка.

На нефтезаводе отметили, что работы на буферных прудах проводятся в соответствии с предписанием Ростехнадзора и направлены на подготовку к ремонту гидротехнического сооружения и обеспечение его безопасной эксплуатации. "Это сооружение предназначено для регулирования расхода воды в целях равномерной подачи на очистные сооружения водоканала. Работы проводятся без нарушений норм и правил эксплуатации буферного пруда, что подтверждается актом внеплановой проверки Ростехнадзора. Росприроднадзор не предъявил ни одного доказательства, что работы нарушили штатную эксплуатацию объекта. Деятельность, связанная с обращением с отходами, при ремонте сооружения не ведется", - рассказали на предприятии.

Удушливый химический запах распространился по Омску в ночь на 10 марта. Тогда же в городе было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана, который используется в качестве добавки к природному газу для предупреждения утечки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Загрязнение атмосферы". Четырнадцатого марта дело об административном правонарушении в отношении неустановленных лиц возбудил Росприроднадзор.

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