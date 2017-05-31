Суд в Новосибирске завершил процедуру банкротства основателя агрохолдинга "Сахо"

НОВОСИБИРСК, 31 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд Новосибирской области завершил процедуру личного банкротства основателя крупного сибирского аграрного холдинга "Сахо" Павла Скурихина, освободив его от выплаты более 10,6 млрд рублей долгов. Об этом говорится в материалах суда.

"Информация о принятом судебном акте: определение о завершении реализации имущества гражданина и освобождении гражданина от исполнения обязательств", - говорится в материалах дела.

Ранее финансовый управляющий Скурихина Олег Хворостинин сообщал в суде, что реестр требований кредиторов включает в себя, в частности, требования Россельхозбанка на сумму 8,2 млрд рублей, Банка ВТБ - на сумму 1,5 млрд рублей и Федеральной налоговой службы - на сумму 536,7 млн рублей.

Ранее в рамках дела о банкротстве было реализовано имущество Скурихина на сумму около 1,9 млрд рублей, однако этого хватило только на погашение текущих обязательств.

"Сахо" и банкротство Скурихина

Группа "Сахо" была создана в 2000 году и стала одним из крупнейших производителей зерновых в России с площадью обрабатываемых земель в 360 тыс. гектаров. Компания работала в Новосибирской, Ростовской и Тульской областях, а также в Алтайском крае.

После кризисного 2008 года, когда оборот группы достигал 10 млрд рублей, у "Сахо" начались трудности. Холдинг не смог обслуживать кредитный портфель, к февралю 2013 года совокупный долг предприятий составлял от 15 млрд до 20 млрд рублей. Для реструктуризации задолженности и введения антикризисного менеджмента совет директоров привлек стороннего инвестора.

По нескольким кредитным линиям сам Скурихин выступал поручителем. Крупнейшими кредиторами холдинга выступили Сбербанк и Россельхозбанк. В марте 2013 года Скурихин передал оперативное управление холдингом владельцу компании "Бизнес оценки" Леониду Маевскому.

В январе 2014 года "Сахо" сообщил о разрыве отношений с Маевским, обвинив его в срыве полевых работ и выводе активов. К этому времени арбитраж признал банкротами большинство предприятий группы.

В конце 2015 года Сбербанк потребовал банкротства Скурихина, в марте 2016 года суд признал его банкротом и ввел конкурсное производство для реализации имущества. Впоследствии процедура дважды продлевалась.