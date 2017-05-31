Прокуратура через суд потребовала возобновить подачу горячей воды в 24 домах Омска

ОМСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Прокуратура Центрального округа Омска черед суд потребовала обязать компанию "Газпром межрегионгаз Омск" возобновить подачу газа в котельную, которая обеспечивает горячей водой 24 многоквартирных дома, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"В связи с прекращением горячего водоснабжения в 24 многоквартирных домах в городе Омске прокуратура провела проверку, по итогам которой направила в суд исковое заявление с требованиями обязать ООО "Газпром межрегионгаз Омск" возобновить подачу (поставку) газа на котельную ООО "Завод строительных конструкций-1" (ООО "ЗСК-1") и обязать ООО "ЗСК-1" возобновить подачу тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения в целях бытового потребления", - уточнила Булихова.

По ее словам, "Газпром межрегионгаз Омск" прекратил поставлять газ в котельную в связи с долгом ООО "ЗСК-1" перед коммунальной компанией, сумма которого на 16 мая составила 38 млн рублей. Из-за этого прекращено горячее водоснабжение 24 многоквартирных домов по улицам Краснознаменная, Завертяева и Ядринцева. "Есть более законные методы работы с должниками, которые не должны ограничивать права граждан, добросовестно оплачивающих услуги", - отметила Булихова.

До рассмотрения иска по существу прокуратура заявила обеспечительные меры, чтобы обязать поставщика топлива вновь открыть подачу газа в котельную и не ограничивать ее в дальнейшем, а ООО "ЗСК-1" - возобновить горячее водоснабжение.

Газ дадут 1 июня

Советник генерального директора компании "Газпром межрегионгаз Омск" Екатерина Шваб сообщила ТАСС, что задолженность ООО "ЗСК-1" составляет на сегодняшний день более 36 млн рублей. "В мае эта компания погасила чуть более 2 млн рублей и направила нам письмо с просьбой возобновить подачу газа, не указав даже предполагаемый график погашения задолженности", - уточнила Шваб.

Она отметила, что 1 июня подача газа будет частично возобновлена. "Из того объема ресурса, который потребляет "ЗСК-1", 42,3% приходится на добросовестных потребителей. С завтрашнего дня эта компания начнет выбирать свой объем газа на этот процент. Если за это время платежи не поступят, то подача газа будет снова прекращена", - рассказала представитель компании "Газпром межрегионгаз Омск".

Шваб пояснила, что компания никаких документов от прокуратуры пока не получала, а поставка топлива будет возобновлена именно в связи с началом нового месяца.

По словам советника гендиректора газовой компании, поставщик не имеет никакого отношения к отключению горячей воды. "Мы услугу горячего водоснабжения никому не предоставляем. Если у контрагента нет возможности приобрести газ для подогрева воды, то он должен перейти на резервный вид топлива (уголь или мазут), который обязан иметь по закону", - сказала Шваб.

Ранее "Газпром межрегионгаз Омск" принял решение за долги в размере более 257 млн рублей с 5 июня принудительно прекратить газоснабжение котельных муниципальной "Тепловой компании", по сетям которой теплом обеспечиваются более 90% потребителей Омска. Из-за этого часть города рискует летом остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона - и без тепла.