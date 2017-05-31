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Авиагруппа Ту-22 переброшена в Сибирь для нанесения ударов на учениях в Таджикистане

Сибирь
31 мая, 20:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 31, мая. /ТАСС

Экипажи нанесут бомбовые удары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харб-майдон в 15 км от таджико-афганской границы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 перебазирована с авиабазы в Калужской области на новосибирский аэродром Толмачево для участия в совместных учениях "Душанбе-Антитеррор - 2017", основной этап которого завершится 1 июля. Об этом в среду сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Группа дальних бомбардировщиков Ту-22М3 перебазирована с авиабазы Шайковка на аэродром Толмачево, откуда будет взлетать для участия в "Душанбе-Антитеррор - 2017". Экипажи в составе пары нанесут бомбовые удары по боевым порядкам условных бандгрупп на горном полигоне Харб-майдон в 15 км от таджико-афганской границы на учениях", - уточнил он.

По данным Рощупкина, для выполнения задач летчики применят 250-килограммовые осколочно-фугасные авиабомбы. "В районе проведения учения развернут пункт управления авиацией, который обеспечит наведение самолетов на цели", - добавил полковник.

На совместные учения "Душанбе-Антитеррор - 2017", которые проходят при координации Антитеррористического центра СНГ, российская сторона направила около 2 тыс. военнослужащих и более 300 единиц техники, в том числе 30 самолетов и вертолетов.

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