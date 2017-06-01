В Иркутской области до сентября продлено действие особого противопожарного режима

ИРКУТСК, 1 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области продлили до 1 сентября действие особого противопожарного режима, сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Правительство области приняло решение о продлении особого противопожарного режима до 1 сентября 2017 года. В целях предотвращения природных пожаров усилен федеральный пожарный надзор за соблюдением требований пожарной безопасности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций отдыха детей и их оздоровления, туристических баз отдыха, кемпинг- отелей, объектов сельскохозяйственных производств, объектов переработки древесины и пожароопасных объектов", - говорится в сообщении.

Во время действия особого противопожарного режима гражданам запрещено посещение лесов при наступлении III класса пожарной опасности. Введен также запрет на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора на территории населенных пунктов, садоводств, предприятий, полос отвода ЛЭП, железнодорожных и автомобильных дорог, а также в лесах. За нарушение этих требований предусмотрен штраф для граждан в размере 1-5 тыс. руб., для юридических лиц - 150-200 тыс. руб.

Как сообщалось ранее, особый противопожарный режим этой весной в Иркутской области был введен на две недели раньше обычного срока - с 15 марта. Тогда сообщалось, что он будет действовать до 1 июня, когда в регионе традиционно стабилизируется лесопожарная обстановка.

На данный момент Иркутская область остается одним из самых страдающих от природных пожаров регионов. По данным авиалесохраны, площадь лесных пожаров за последние сутки увеличилась с 4,1 тыс. до 5,4 тыс. га.