Мэр Новосибирска опасается повторения конфликта с подрядчиком при строительстве 4-го моста

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предостерег от повторения ситуации с подрядчиком строительства третьего моста через Обь при реализации проекта четвертого. Мэрия второй год судится с ОАО "Сибмост", требующим дополнительные 2,5 млрд рублей за работу.

"Не хотелось бы, чтобы повторялась ситуация, которая была при строительстве Бугринского моста: подписали документы, и вдруг появляется желание получить еще денег. Очень бы не хотелось, чтобы подобная история повторялась по завершении таких объектов, как мостовые переходы", - заявил Локоть журналистам.

Мэр также сообщил, что на муниципалитет ляжет большая работа по подготовке площадки для строительства четвертого моста, в первую очередь связанная расселением домов в зоне мостового перехода. Накануне правительство Новосибирской области сообщило о том, что проект получает федеральный грант в размере около 26 млрд рублей (около 75% стоимости моста). Такое решение было принято на прошедшем 30 мая в Москве заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством вице-премьера Аркадия Дворковича.

Четвертый мост через Обь должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега, он позволит значительно разгрузить существующие переправы. Проект предполагает строительство транспортных развязок на двух берегах реки для его подключения к дорожной сети города, а также строительство тоннелей под железнодорожными путями. Мост обеспечит выходы на федеральные трассы "Байкал", Чуйский тракт и "Сибирь".

На сегодняшний день стоимость проекта определена в размере 40,6 млрд рублей с учетом НДС и дохода концессионера. На строительно-монтажные работы заложено 30,5 млрд рублей без НДС. Стоимость подготовительных работ - 3,8 млрд рублей - будет оплачена из бюджета региона. Под снос в месте строительства попадает 360 объектов, 81 из них - жилые здания.

Иск " Сибмоста"

Компания "Сибмост" обратилась в суд с требованием взыскать 2 млрд рублей с мэрии Новосибирска еще в декабре 2014 года. Этот иск впоследствии удовлетворен не был. Позднее компания вновь инициировала судебные разбирательства, обратившись с иском о взыскании 1,5 млн рублей неустойки, а потом увеличила сумму исковых требований до 2,5 млрд рублей. Арбитражный суд Новосибирской области отказал "Сибмосту" в удовлетворении иска, однако суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу компании и отправил дело на новое рассмотрение. В настоящее время подана кассационная жалоба.

Аргументируя свою позицию в суде, представители "Сибмоста" заявили, что заказчик, которым выступило МКУ "Управление дорожного хозяйства", своевременно не предоставил земельные участки, поскольку попадавшие в зону строительства жилые дома не были расселены вовремя. Это привело к значительному увеличению сроков и стоимости работ. Компания понесла убытки, связанные с выполнением собственных обязательств перед коллективом, из-за изменения сроков выполнения строительно-монтажных работ, перед кредиторами, субподрядчиками и бюджетами всех уровней и внебюджетными государственными фондами. Сумма убытков была оценена в 2,5 млрд рублей.

В свою очередь представители ответчика заявили, что в деле отсутствуют материалы, доказывающие сам факт убытков. Кроме того, согласно условиям контракта, заказчик должен был рассчитываться с "Сибмостом" до конца 2014 года, и, независимо от того, выросли ли цены, подрядчик получил бы к этому времени только сумму, изначально установленную контрактом.

Строительство вантового арочного моста через реку Обь стоимостью 14,8 млрд рублей по контракту началось в 2010 году. Комплекс включает в себя сам мост, длина руслового пролета которого составляет 380 м, две транспортные развязки и четыре пешеходных виадука. Длина моста с подъездными путями составляет 5,48 км. Движение по нему открылось 8 октября 2014 года.