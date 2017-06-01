Четыре человека погибли в результате ночного ДТП в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Количество жертв ДТП, которое произошло в ночь на четверг в Октябрьском районе Новосибирска, увеличилось до четырех. Один из пострадавших умер в больнице, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В результате ДТП на месте погибли три пассажира иномарки - мужчины в возрасте около 20 лет. Еще один пассажир, мужчина 1995 года рождения, и водитель автомобиля доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Впоследствии водитель Toyota скончался в больнице", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, ночью около 01:15 по местному времени 45-летний мужчина, управляя автомобилем Toyota, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в опору ЛЭП.

По факту дорожной аварии проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.