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Суд удовлетворил требования Газпромбанка на 14,6 млрд руб. к угольной компании "Заречная"

Сибирь
1 июня, 9:07 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Суд также постановил отдельно учесть в реестре требования кредиторов начисленную банком пеню в размере 186,5 млн рублей.

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КЕМЕРОВО, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Арбитражный суд Кемеровской области в четверг признал обоснованными требования Газпромбанка в размере более 14,6 млрд рублей к кузбасской угольной компании "Заречная", в отношении которой в начале 2017 года было введено наблюдение, и включил их в реестр требований кредиторов.

"Суд определил <…> включить в третью очередь реестра кредиторов ООО "Угольная компания "Заречная" требования Газпромбанка по основному долгу в размере 14 млрд 484 млн 619,2 тыс. рублей", - сказала судя Юлия Дорофеева. Кроме того, суд постановил отдельно учесть в реестре требования кредиторов начисленную банком пеню в размере 186,5 млн рублей.

На заседании представитель УК "Заречная" Елена Дашкина отметила, возражений по требованиям Газпромбанка нет. "Размер и основания (возникновения) задолженности мы подтверждаем", - добавила она.

Как сообщал ТАСС, суд приступил к рассмотрению заявления банка 3 мая. Собственные долги угольной компании перед Газпромбанком составляют 1 млрд 56,2 млн рублей. Право их требования перешло к банку в мае 2016 года от "Глобал Рисосиз энд Индастриз С.а.р.л." (прежнее название "УВЗ Интернейшнл С.а р.л."). С ней у "Заречной" был заключен договор на поставку угля, УК получила аванс, однако отгрузка продукции не была произведена, после чего предоплату конвертировали в заемные обязательства, которые в итоге перешли к Газпромбанку.

Еще 4 требования к угольной компании связаны с договорами поручительства по кредитным линиям и соглашениям шахты "Заречная". Причем в залоге у банка часть акции угольной компании, общая стоимость которых превышает 655 млн рублей, а также входящей в состав УК шахты "Алексиевская", их стоимость 70,6 млн рублей.

О компании

С 2013 года неформально владельцем УК "Заречная" считали структуру "Уралвагонзавода" - "УВЗ-Логистик". По данным выписки из ЕГРЮЛ, "Заречная" через ООО "Интерконсалтинг" принадлежит четырем физлицам. В прошлом году из состава угольной компании вышло "Шахтоуправление Карагайлинское" (первая очередь шахты и обогатительная фабрика, построенные в 2014 и 2015 годах за счет кредитов Газпромбанка).

С ноября 2015 года в УК "Заречной" пять раз менялся гендиректор. По данным решения Совета директоров компании от 23 мая, на должность гендиректора избран был Николай Чикалев, сменивший на этом посту Александра Бубнова, назначенного в феврале.

Как сообщалось, в январе - феврале этого года Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении УК "Заречная" и ее шахт: действующих - "Заречная" и "Алексиевская", а также строящейся "Сибирская". В конце апреля арбитраж включил требования "Газпромбанка" к шахте "Заречная" в 16,5 млрд рублей, а также отдельно 1,1 млрд - по договору поручительства предприятия по кредитным обязательствам "Алексиевской". Банк также вошел в реестр требований кредиторов "Алексиевской" (19,8 млрд рублей). Также у шахты есть и задолженность по собственным кредитам, и по поручительству по договорам шахты "Заречная".

В мае после проверки, проведенной прокуратурой Кемеровской области из-за невыплаты зарплаты работникам шахт угольной компании, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"), так как "выявлены факты расходования должностными лицами ООО "УК "Заречная" денежных средств в марте-мае 2017 года на иные цели".

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