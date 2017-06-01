Созданный в Бурятии центр поддержки предпринимательства будет консультировать бесплатно

УЛАН-УДЭ, 1 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Структурное подразделение Фонда поддержки малого предпринимательства Бурятии - центр поддержки предпринимательства - будет бесплатно давать консультации. Об этом сообщили в четверг в республиканском Минпромторге.

"Проведение консультаций и обучающих мероприятий по разным вопросам ведения бизнеса центр начинает с июня 2017 года. Все услуги будут предоставляться на безвозмездной основе", - уточнили в министерстве.

Кроме того, в структуре фонда начал работать центр экспорта, который уже презентовал в Монголии предприятия из Бурятии - Байкальскую лесную компанию, фирмы "Залан" и "Кровельный центр". Они, по данным фонда, уже заключили соглашения о сотрудничестве с иностранными партнерами.

Фонд поддержки малого предпринимательства Бурятии - микрокредитная компания, созданная в 2016 году. Это структурное подразделение регионального Министерства промышленности и торговли является соисполнителем республиканской госпрограммы "Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли". С 2009 по 2016 годы в Бурятии господдержку на общую сумму 620 млн рублей получили 618 субъектов малого и среднего предпринимательства.