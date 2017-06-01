Суд направил на лечение водителя-эпилептика, сбившего пять пешеходов в Новокузнецке

Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложенияОбразовательные курсы 1 июня, 10:00
Россия и МВФ: от крупнейшего должника до влиятельного кредитораЭкономика и бизнес 1 июня, 10:00
Жуков: недопуск атлетов к соревнованиям может привести к расколу олимпийского движенияСпорт 1 июня, 9:59
СМИ: "Реал" хочет купить Азара у "Челси" за рекордные €115 млнСпорт 1 июня, 9:52
Участники международной конференции министров спорта смогут сдать нормативы ГТОСпорт 1 июня, 9:48
Ракета-носитель "Союз-5" будет запущена в 2022 годуКосмос 1 июня, 9:44
Колобков: Россия находит взаимопонимание с иностранными коллегами в антидопинговой сфереСпорт 1 июня, 9:40
Колобков: сильное и здоровое общество является главной целью российского спортаСпорт 1 июня, 9:39
В России отмечают Международный день защиты детейОбщество 1 июня, 9:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области направил на принудительное лечение жителя Новокузнецка, который во время приступа эпилепсии сбил в июле прошлого года пять женщин на регулируемом пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по области.
"Центральный районный суд Новокузнецка, рассмотрев материалы уголовного дела, выслушал потерпевших, свидетелей и принял решение о принудительном лечение виновника ДТП в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сказал собеседник агентства.
По его словам, вопрос о лишении мужчины водительских прав будет рассмотрен после вступления в силу решения суда (после ДТП права были изъяты - прим. ТАСС), а иски пострадавших о компенсации морального вреда - в рамках гражданского судопроизводства.
Как сообщалось, ДТП произошло 6 июля 2016 года в Новокузнецке. 28-летний водитель Nissan March начал двигаться на запрещающий сигнал светофора и на регулируемом пешеходном переходе сбил пять женщин. Затем иномарка врезалась в другой автомобиль. Во время следствия выяснилось, что очередной приступ эпилепсии у него произошел в ночь на 6 июля 2016 года, он получил медпомощь, однако утром того же дня сел за руль и совершил ДТП, причиной которого стал еще один приступ.
Полиция внесла представление управлению здравоохранения горадминистрации для проведения проверки по факту выдачи больному эпилепсией медсправки о его годности к управлению транспортными средствами.