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Суд направил на лечение водителя-эпилептика, сбившего пять пешеходов в Новокузнецке

Сибирь
1 июня, 9:35 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

ДТП произошло 6 июля 2016 года

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КЕМЕРОВО, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Суд в Кемеровской области направил на принудительное лечение жителя Новокузнецка, который во время приступа эпилепсии сбил в июле прошлого года пять женщин на регулируемом пешеходном переходе. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МВД по области.

"Центральный районный суд Новокузнецка, рассмотрев материалы уголовного дела, выслушал потерпевших, свидетелей и принял решение о принудительном лечение виновника ДТП в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях", - сказал собеседник агентства.

По его словам, вопрос о лишении мужчины водительских прав будет рассмотрен после вступления в силу решения суда (после ДТП права были изъяты - прим. ТАСС), а иски пострадавших о компенсации морального вреда - в рамках гражданского судопроизводства.

Как сообщалось, ДТП произошло 6 июля 2016 года в Новокузнецке. 28-летний водитель Nissan March начал двигаться на запрещающий сигнал светофора и на регулируемом пешеходном переходе сбил пять женщин. Затем иномарка врезалась в другой автомобиль. Во время следствия выяснилось, что очередной приступ эпилепсии у него произошел в ночь на 6 июля 2016 года, он получил медпомощь, однако утром того же дня сел за руль и совершил ДТП, причиной которого стал еще один приступ.

Полиция внесла представление управлению здравоохранения горадминистрации для проведения проверки по факту выдачи больному эпилепсией медсправки о его годности к управлению транспортными средствами.

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