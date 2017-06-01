СК проверит случай с повреждением в грозу Ан-26 "КрасАвиа" на рейсе Красноярск - Барнаул

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Алтайском крае организовали проверку по факту повреждения самолета Ан-26 авиакомпании "КрасАвиа", попавшего 30 мая в грозу по пути из Красноярска в Барнаул. По предварительным данным, повреждения носа воздушного судна вызвано градом, сообщила в четверг пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

"Предварительно установлено, что причиной повреждения стали ливневые осадки в виде града, имевшие место в момент захода воздушного судна на посадку. <…> По данному факту следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка", - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как ранее сообщалось, 30 мая в 17:30 по местному времени в аэропорту Барнаула совершил посадку Ан-26 авиакомпании "КрасАвиа", летевший из Красноярска. После благополучной посадки, в ходе послеполетного осмотра было выявлено повреждение носового обтекателя самолета.

По данным авиакомпании, было принято решение предоставить резервное судно для выполнения обратного рейса по маршруту. По этой причине вылет был задержан на 8 часов 19 минут. По данным аэропорта Барнаула, обратным рейсом летело 33 человека, в том числе 3 ребенка.