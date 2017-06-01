Задержан подозреваемый во взяточничестве начальник поста таможни под Красноярском

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КРАСНОЯРСК, 1 июня. /ТАСС/. Начальник Канского таможенного поста в Красноярском крае Илья Бухонкин задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщила в четверг пресс-служба регионального управления ФСБ.
"Бухонкин <...> был остановлен на трассе в районе деревня Вознесенка Березовского района Красноярского края. В момент осмотра его автомобиля была обнаружена коробка из- под чая, в которой находились денежные купюры. Установлено, что сумма в размере 200 тыс. рублей получена начальником Канского таможенного поста от директора одного из канских предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами", - уточнили в ФСБ.
По данным ведомства, задержанный вымогал деньги у предпринимателей, обещая взамен общее покровительство. В случае отказа таможенник угрожал чинить препятствия бизнесменам при прохождении таможенного контроля, полагают в УФСБ.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки". Решением суда ему избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.