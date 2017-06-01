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В Омске 16-летний подросток спас тонущего мужчину с двумя детьми

Сибирь
1 июня, 11:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

31 мая две девочки случайно упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной, их отец сразу прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды

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ОМСК, 1 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Шестнадцатилетний подросток спас в Омске мужчину с двумя малолетними детьми, которые упали в ледяную воду. Как сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС, молодой человек будет представлен к награде.

"Две малолетние девочки 31 мая случайно упали в воду во время прогулки по Иртышской набережной. Их отец сразу прыгнул за ними, но из-за высокого бетонного парапета не мог выбраться из воды. Мужчина в ледяной воде быстро терял силы и несколько раз уходил с детьми под воду. Шестнадцатилетний Саша Ергин бросился в реку и с помощью троса, который бросили его товарищи, сначала вытащил пятилетнюю девочку, затем снова прыгнул в воду и помог вылезти мужчине и второй девочке, которой шесть лет", - рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, Александр Ергин проживает в омском Центре социальной адаптации несовершеннолетних "Надежда" и заканчивает девятый класс. В тот день он вместе со специалистом центра по социальной работе Александром Сергеевым и водителем Рустамом Нурдиновым проезжал по набережной на машине. Услышав крики о помощи, они остановились. Подросток сразу прыгнул в воду и стал помогать тонущему мужчине удерживать детей, а педагог с водителем достали автомобильный трос, конец которого бросили в воду и стали удерживать с помощью прохожих.

В региональном ГУ МЧС сообщили, что в настоящий момент готовят ходатайство на имя главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении подростка ведомственным знаком отличия "Спасение на водах".

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