Новосибирский стекольный завод вложит в модернизацию $26,7 млн за три года

НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Стекольные предприятия на площадке завода "Экран" (входит в РАТМ Холдинг) планируют в 2017-2019 годах вложить около $26,7 млн в капитальный ремонт и увеличение мощностей стекловаренных печей. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров АО "Завод "Экран" Павел Бобошик.

"Стеклотарные предприятия РАТМ Холдинга, расположенные в индустриальном парке "Экран" планируют в конце 2017 - начале 2018 года выполнить капитальный ремонт стекловаренной печи № 4, на эти цели направят $5,5 млн. Источники финансирования - собственные средства и кредитные ресурсы", - сказал Бобошик.

Он также пояснил, что в 2018 году планируется реализовать проект увеличения мощности печи № 2, требуемый объем средств составит $11,2 млн. В 2019 году завод намерен отремонтировать печь № 5, вложив в этот проект $10 млн.

Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России.