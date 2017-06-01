Новосибирский стекольный завод вложит в модернизацию $26,7 млн за три года

Бокарев: "Трансмашхолдинг" может приобрести 50% венгерской DunakesziТранспорт 1 июня, 13:02
Минобороны опубликовало видео ко Дню создания военно-транспортной авиации РоссииАрмия и ОПК 1 июня, 13:00
Путин предложил поговорить с главами мировых информагентств "на свежую голову"Общество 1 июня, 13:00
Орнелла Мути войдет в жюри Московского кинофестиваляКультура 1 июня, 12:48
Резкое потепление до 27 градусов ожидается в Москве в начале следующей неделиМосква 1 июня, 12:43
Корпорация УВЗ впервые представила колесный экскаватор на выставке СТТ 2017Новости партнеров 1 июня, 12:41
Роскомнадзор не заинтересован в блокировке TelegramЭкономика и бизнес 1 июня, 12:40
На ПМЭФ объявили начало голосования за лучшие концепции туристического бренда РоссииОбщество 1 июня, 12:37
Открытие летнего сезона в Москве: где в столице искупаться и позагоратьОбщество 1 июня, 12:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 1 июня. /ТАСС/. Стекольные предприятия на площадке завода "Экран" (входит в РАТМ Холдинг) планируют в 2017-2019 годах вложить около $26,7 млн в капитальный ремонт и увеличение мощностей стекловаренных печей. Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров АО "Завод "Экран" Павел Бобошик.
"Стеклотарные предприятия РАТМ Холдинга, расположенные в индустриальном парке "Экран" планируют в конце 2017 - начале 2018 года выполнить капитальный ремонт стекловаренной печи № 4, на эти цели направят $5,5 млн. Источники финансирования - собственные средства и кредитные ресурсы", - сказал Бобошик.
Он также пояснил, что в 2018 году планируется реализовать проект увеличения мощности печи № 2, требуемый объем средств составит $11,2 млн. В 2019 году завод намерен отремонтировать печь № 5, вложив в этот проект $10 млн.
Новосибирский завод "Экран" начал работу в 1954 году как предприятие электронной промышленности. После распада СССР на его площадях создан завод по производству стеклотары. Сегодня он является одним из крупнейших стекольных заводов России.