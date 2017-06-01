В Кемерове устраняют последствия шквалистого ветра, повалившего деревья

КЕМЕРОВО, 1 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Служба спасения и сотрудники жилищно-коммунального комплекса Кемерова устраняют последствия обрушившегося на город шквалистого ветра с дождем, в результате которого повалено более 40 деревьев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе горадминистрации.

"Все областные и пожарные службы, Кемеровская служба спасения, бригады предприятий ЖКХ приступили к обследованию территории и уборке последствий сильного ветра", - сказала собеседница агентства.

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии разгула стихии в областном центре: местами повалило деревья, в том числе на проезжую часть и на машины, опрокинуло лавочки, остановку, снесло ограждение из металлический профиля, листы которого ветром забросило на провода. На площади Советов (центральная площадь в Кемерово) снесло установленные батуты для детей.

Как отметили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, синоптики прогнозировали ветер с порывами до 20 м/с. "Однако силу и скорость порывов шквалистого ветра невозможно спрогнозировать точно", - заметила собеседница агентства.