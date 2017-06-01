В России подведены итоги самого масштабного учета снежного барса

ГОРНО-АЛТАЙСК, 1 июня. /ТАСС/. Представители Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) подвели итоги самого масштабного учета снежного барса за всю историю сохранения хищника в России. Всего в стране, по оценкам экспертов, осталось не более 70 особей, сообщили в четверг в пресс-службе Алтае-Саянского отделения WWF.

"Учеты ирбиса 2017 года за всю историю сохранения хищника в стране стали самыми масштабными. Они проводились в ареале обитания барсов в Республиках Алтай, Тыва, Бурятия. Помимо экологов, в Республике Бурятия к мониторингу подключились местные волонтеры и туристы, которые сообщали о найденных следах барсов. Численность снежного барса в РФ остается стабильной: присутствие 43-47 особей ирбиса подтверждено данными автоматических камер, также зафиксированы семь котят в Республике Бурятия и в Туве. В общей сложности в РФ не более 70 особей ирбисов", - уточнили в организации.

По данным WWF, цель исследования - оценка состояния группировок снежного барса в России и его основного объекта питания - сибирского горного козла. На Алтае в этом году отмечены следы 26 особей - это значит, что в долине реки Аргут популяция восстанавливается. По данным WWF, в 90-х годах XX века этих хищников там уничтожили почти полностью, сейчас же здесь фиксируют самок с котятами.

"В Туве в заповеднике Убсунурская котловина и природном парке Тыва отмечен возросший уровень браконьерства на диких копытных, известен случай продажи шкуры снежного барса, добытого зимой 2017 года", - пояснили в WWF.

Под угрозой будущее популяции снежного барса на хребте Восточный Саян в Бурятии из-за катастрофически низкой численности горного козла. Там зафиксировано всего девять следов ирбиса, принадлежащих семи взрослым особям и двумя котятам, визуально специалисты насчитали всего 50 козлов, что, по оценке экологов, является очень низкой кормовой базой и требует срочных мер по борьбе с браконьерством и организации охраняемых природных территорий.

Снежный барс занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России. По данным экологов, браконьерство - основная угроза для ирбиса в России, целенаправленный отлов практически отсутствует, но снежный барс случайно попадает в проволочные петли, расставленные на кабаргу.