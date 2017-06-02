Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла более чем вдвое

КРАСНОЯРСК, 2 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки увеличилась более чем в два раза, до 29,5 тыс. га, сообщила в пятницу пресс-служба Авиалесохраны.

"Площадь пожаров в Сибири за последние сутки выросла более, чем в два раза - с 12,8 тыс. гектаров, до 29,5 тыс. В Иркутской области площадь увеличилась с 5,4 тыс. до 19 тыс. га, в Забайкалье - с 5,1 до 7,6 тыс., в Туве - с 1,6 тыс. до 2,5 тыс. В Бурятии площадь - около 130 га", - говорится в сообщении ведомства. По данным Авиалесохраны, в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае горит в общей сложности около 560 га леса.

В правительстве Иркутской области сообщают о двух локализованных на утро пятницы пожарах. "По данным на утро 2 июня, в локализованной стадии находятся три возгорания в Жигаловском районе и один в Качугском, где распространение огня остановлено на общей площади 988 га, покрытых лесом, и 25 га редколесья. Действующих очагов в зонах применения наземных сил и средств и авиационной охраны лесов не зарегистрировано", - говорится в сообщении. По данным властей, на борьбе с огнем в регионе задействованы 305 человек, в том числе 54 пожарных-десантника, а также 79 единиц наземной техники.

В Бурятии за минувшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади менее 30 га. На утро 2 июня, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, зарегистрировано пять очагов в Кижингинском, Муйском, Баунтовском, Закаменском и Северо-Байкальском районах. "Из них три локализованы на площади менее 70 га, два продолжают действовать на площади 65 га", - уточнили в ведомстве.

В Красноярском крае в настоящее время действует только один пожар - в Эвенкии на площади 125 га. Как рассказал замминистра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрий Селин, с начала пожароопасного сезона в лесах края зарегистрировано 728 лесных пожаров на общей площади почти 39 тыс. га, что почти в пять раз больше чем годом ранее.

По данным Госкомитета по лесному хозяйству Тувы, площадь зафиксированных в этом году пожаров превышает прошлогоднюю на четверть. В 90% случаев в пожарах виновны люди.