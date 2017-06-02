В Иркутской области обнаружены тела двух пропавших без вести мальчиков

ИРКУТСК, 2 июня. /ТАСС/. Тела двух мальчиков, без вести пропавших в Усть-Удинском районе Иркутской области, обнаружены в Братском водохранилище на реке Ангаре, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным управлением по Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мальчиков девяти и десяти лет в деревне Ключи Усть- Удинского района по признакам преступления, предусмотренного статьей "Убийство малолетних" УК РФ", - уточнили в пресс-службе.

Сообщение об исчезновении детей поступило 1 июня, в этот же день в двух километрах от деревни, где проживали мальчики, на берегу Братского водохранилища местными жителями были обнаружены детские тапочки, предположительно, пропавших мальчиков и перевернутая лодка.

Вечером этого же дня в Братском водохранилище сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены тела детей без видимых следов насильственной смерти.

"В числе основных версий происшествия рассматривается утопление малолетних в результате несчастного случая. Для выяснения точной причины смерти детей назначен ряд экспертиз", - пояснили в пресс-службе. Отмечается, что дети воспитывались в благополучной семье.