Три новых кластера появятся в Новосибирской области к 2020 году

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НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Три новых кластера прибавится к существующим пяти в Новосибирской области к 2020 году - кластеры сельхозмашиностроения, электроприводов и агропромышленный. Об этом сообщил журналистам директор Центра регионального развития Алексей Низковский.
"У нас есть 13 кластерных инициатив, из них к 2020 году институционально будут оформлены 8. В этом году оформляются медико-технологический кластер на базе НИИТО, Медтехнопарка и Медпромпарка и биофармацевтический кластер на базе наукограда Кольцово, куда входит более 50 компаний. Помимо существующих региональных кластеров появятся еще три: кластер сельхозмашиностроения, электроприводов с научной базой в Новосибирском государственном техническом университете и в сфере АПК", - сказал Низковский.
Он уточнил, что проект агропромышленного кластера прорабатывется совместно с Агентством инвестиционного развития. "У нас хорошие показатели производства, но есть специфика отрасли - молоко, зерно, животноводство. Скорее всего будем распределять по секторам, а потом объединять в более крупные кластеры, чтобы их было видно на федеральном уровне", - отметил Низковский.
По его словам, кластер "Сибирский наукополис" (следующий этап развития кластера информационных и биофармацевтических технологий, к которому прибавится высокотехнологичная медицина - прим. ТАСС) должен за следующие 3-4 года выйти не только на федеральный, но и на международный уровень.
Сейчас исторически сложившийся кластер, добавил Низковский, объединяет в себе 5 направлений, которые оформляются как самостоятельные: в областях информационных технологий, биотехнологий, биофармацевтики, медико-биологии и медтехники.