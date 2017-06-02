Глава кузбасского города Тайга подозревается в сокрытии данных о марганце в питьевой воде

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КЕМЕРОВО, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следственные органы в Кемеровской области возбудили уговорное дело в отношении 54-летнего главы города Тайга, подозреваемого в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
По данным сайта администрации Тайги, с февраля 2016 года главой города является Юрий Шелковников.
"По версии следствия, в феврале текущего года главе Тайгинского городского округа была предоставлена информация о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению, что представляло опасность для жизни или здоровья людей. Главой города была организована пресс-конференция, на которой он сообщил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом, и вода пригодна для употребления в пищевых целях", - сказали в пресс-службе.
По версии следствия, таким образом мэр "исказил информацию, ввел местных жителей в заблуждение". "В дальнейшем глава города скрывал от населения сведения об опасности питьевой воды при употреблении. Информация стала известна сотрудникам УФСБ России по Кемеровской области. Совместно с территориальным следственным комитетом проведена проверка, информация подтвердилась", - добавили в пресс-службе.
В здании администрации проводятся обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении главы от занимаемой должности. Дело расследуется по ч. 2 ст. 237 УК РФ ("Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей, совершенные главой органа местного самоуправления").
Как сообщал ранее ТАСС, в середине февраля из-за ситуации с некачественной питьевой водой в Тайге прокуратура Кемеровской области начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства. Эксперты регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) выявили в питьевой воде города превышение предельно допустимой концентрации марганца в 20 раз, проверку активисты ОНФ провели после жалоб местных жителей. Ранее проблемы с водой возникали в марте 2015 года, тогда в городе провели мероприятия по очистке воды, приобрели новые фильтры и сорбенты.
В начале марта 2017 года следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело, сейчас оно рассматривается в суде, обвиняемыми проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер МП "Водоканал".
В марте власти региона приняли решение выделить из резервного фонда около 75 млн рублей на строительство в городе станции ультрафильтрации для очистки воды, которую планируют смонтировать к октябрю.