В Кузбассе семь человек обратились в больницы после урагана

КЕМЕРОВО, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Коммунальщики и энергетики Кемеровской области устраняют последствия прошедшего 1 июня урагана, после которого семь человек обратились за медицинской помощью, сообщили в пятницу в пресс-службе областной администрации.

"Разгул стихии пришелся на Кемеровский, Топкинский районы и город Кемерово. <...> По уточненным данным областной службы оперативного контроля за работой систем жизнеобеспечения, жертв нет. Семь человек самостоятельно обратились за помощью в медучреждения", - уточнили в администрации.

Со ссылкой на заместителя губернатора Дмитрия Кудряшова сообщается, что после московского шквала оперативные службы Кузбасса находились в режиме повышенной готовности и были переведены на круглосуточное дежурство. "Были усилены смены, личный состав отозван с отдыха. К устранению последствий стихии работники ЖКХ вместе с энергетиками и спасателями приступили сразу же. Ситуация находилась на жестком контроле администрации области", - процитировала Кудряшова пресс-служба.

За вечер и ночь работники ЖКХ убрали стволы и ветки с проезжих частей, тротуаров. Ночью во дворах бригады приступили к распилу аварийных деревьев и освобождению проходов в подъезды, сейчас эти работы продолжаются.

Были повалены 50 деревьев, пострадали около 20 автомобилей, незначительные повреждения получили 26 крыш жилых домов, из-за повреждения ЛЭП без света остались 4,5 тыс. абонентов. На время восстановительных работ электроснабжение домов в деревнях осуществлялось с помощью дизель-генераторов.

Как сообщалось, вечером 1 июня сильный шквалистый ветер с дождем обрушился на Кемерово. Сразу после того, как стихия утихла, областные и городские службы спасения и бригады предприятий ЖКХ приступили к обследованию территории и уборке последствий сильного ветра. Синоптики прогнозировали ветер с порывами до 20 м/с., однако, как пояснили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, силу и скорость порывов шквалистого ветра невозможно спрогнозировать точно. По данным администрации Кемерово, порывы ветра достигали 24,6 м/с.