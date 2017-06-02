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Высокий риск лесных пожаров ожидается в течение пяти дней по всей Сибири

Сибирь
2 июня, 12:40 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 2, июня. /ТАСС

Чрезвычайная опасность прогнозируется в Иркутской области, Республике Алтай, Туве и Томской области

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НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Высокая пожарная опасность в лесах ожидается в течение ближайших пяти дней во всех регионах Сибири, сообщили в пятницу ТАСС в федеральной Авиалесоохране. Чрезвычайная опасность прогнозируется в Иркутской области, Республике Алтай, Туве и Томской области.

"В период с 3 по 7 июня в Сибирском федеральной округе высокая, местами чрезвычайная, пожарная опасность в лесах по условиям погоды прогнозируется на территории Омской, Томской, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия, Алтай, Бурятия, Красноярского, Забайкальского и Алтайского краев", - сообщили в Авиалесоохране.

Согласно прогнозам, чрезвычайно высокая опасность лесных пожаров ожидается на северо-востоке Иркутской области, на востоке Томской области, в горном Алтае и Туве, на границах с Казахстаном и Монголией.

Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 2 июня площадь лесных пожаров в Сибири выросла за сутки более чем вдвое - с 12,8 тыс. гектаров до 29,5 тыс. гектаров. Сейчас режимы чрезвычайной ситуации действуют на всей территории Забайкальского края, в одном районе Иркутской области и в одном районе Республики Тыва. В Иркутской области особый противопожарный режим продлен до 1 сентября.

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