Около 100 млн рублей будет выделено на реконструкцию Новосибирского городского театра

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НОВОСИБИРСК, 2 июня. /ТАСС/. Новосибирский городской театр после почти 30-летних переездов из разных зданий получил собственное здание. Мэрия выделила ему помещение бывшего кинотеатра "Пионер", на реконструкцию которого будет направлено около 100 млн бюджетных рублей, сообщила в пресс-центре ТАСС в Новосибирске начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики и спорта мэрии Анна Терешкова.
"Это здание (кинотеатр "Пионер") будет передано театру Афанасьева, 8 июня мэр официально передаст коллективу театру ключи от здания", - сказала она, отметив, что предварительная сумма, запланированная на ремонт и реконструкцию здания - 100 млн рублей, из которых половину выделит мэрия, а другую половину - Минкультуры России.
"До конца года запланировано завершить обследование здания, разработать проектную документацию, отыграть все конкурсы, а в следующем году зайти на ремонтные работы", - подчеркнула начальник департамента.
Художественный руководитель театра Сергей Афанасьев отметил, что в новом театре будет организовано два зала - большой на 250 зрителей и камерный на 150 мест.
Один из лучших камерных театров России, Новосибирский городской драматический театр на протяжении почти 30 лет своего существования кочевал с одной сцены на другую и располагался по разным адресам. За это время в театре было поставлено более 120 спектаклей. Kоллектив участвовал в различных театральных фестивалях, таких как Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, "Сибирский транзит", Рождественский фестиваль (Новосибирск), фестиваль "Молодые театры России" (Омск).