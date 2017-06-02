Долги жителей Кемеровской области за ЖКУ увеличились до 3,4 млрд рублей

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КЕМЕРОВО, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Долги населения Кемеровской области за жилищно-коммунальные услуги достигли 3,4 млрд рублей, увеличившись за четыре месяца на 300 млн рублей, сообщила начальник Государственной жилищной инспекции региона Ирина Гайденко.
"Если посмотреть, что у нас происходит с начала 2017 года, то за четыре месяца у нас задолженность населения увеличилась на 300 млн рублей и уже составляет 3,4 млрд рублей. В прошлом году мы говорили о том, как много 2,5 млрд рублей", - сказала Гайденко на совещании по итогам прохождения отопительного сезона и подготовке к следующему.
По данным сайта жилинспекции, в апреле-мае 2016 года долги составляли 2,6-2,7 млрд рублей.
Гайденко отметила, что при таком росте задолженности наблюдается снижение активности муниципалитетов по ее взысканию. "С начала года у нас на отработку долгов заключено всего 34 договора по области - по одному договору на муниципальное образование, то есть работа практически не ведется. Если в марте у нас было оформлено 2,3 тыс. судебных исков на должников, то в апреле - на 15% меньше, также на 10,5 % меньше вручено уведомлений о задолженности, на 31% меньше заключено соглашений о погашении задолженности - рассрочке. То есть знаем, какие мероприятия должны вести, но почему-то забываем про них, опустили рук", - добавила она.
По ее словам, территориям необходимо усилить работу в этом направлении, так как платежи граждан - это реальный доход для подготовки жилищно-коммунального комплекса к зиме надлежащим образом.