Перинатальный центр Новокузнецка выплатит 250 тыс. рублей родителям за гибель ребенка

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КЕМЕРОВО, 2 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Кемеровский областной суд обязал Новокузнецкий перинатальный центр выплатить 250 тыс. рублей родителям за гибель младенца. Ребенок скончался из-за несвоевременного оказания помощи его матери, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Судебная коллегия взыскала родителям ребенка компенсацию морального вреда. Матери - 150 тыс. рублей, отцу - 100 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.
Мальчик родился в октябре 2014 года. Он находился в тяжелом состоянии, в декабре, несмотря на лечение, умер. "Независимые эксперты установили, что работниками учреждения своевременно не была проведена оценка здоровья роженицы, недооценена степень тяжести внутриутробного состояния плода, своевременно не установлен правильный диагноз", - отметили в пресс-службе.