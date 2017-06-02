Завершено дело о халатности чиновников, повлекшей масштабные пожары в 2015 году в Хакасии

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Расследование уголовного дела о халатности чиновников, повлекшей масштабные пожары и гибель людей в Хакасии, завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении начальника отряда противопожарной службы Республики Хакасия № 7 Виктора Зенкова, а также глав республиканских муниципальных образований Ширинского района и Ширинского сельсовета Сергея Зайцева и Юрия Ковалева. Они обвиняются в халатности, повлекшей по неосторожности гибель людей и разрушительные последствия в результате масштабных пожаров в 2015 году (ч. 3 ст. 293 УК РФ)", - сообщила Петренко.

По версии следствия, Зайцев и Ковалев не обеспечили на территории села Шира требования пожарной безопасности, а Зенков не руководил тушением возникших пожаров, что повлекло их масштабное распространение. 12 апреля 2015 года в результате возгорания погибли 12 человек, еще 54 человека пострадали, а также был причинен значительный материальный ущерб более чем тысячи физических и юридических лиц.

В ходе расследования было проведено более 150 судебных экспертиз, в том числе комплексных, допрошено более 1000 свидетелей и потерпевших. В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

"Расследование уголовного дела по факту массовых пожаров на территориях других муниципальных образований Республики Хакасия продолжается. Выясняются все обстоятельства возникновения и развития пожаров, повлекших гибель и травмирование людей, а также причинение многомиллиардного ущерба", - добавила Петренко.