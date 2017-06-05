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Площадь лесных пожаров в Забайкалье сократилась почти втрое

Сибирь
5 июня, 4:06 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Огонь в регионе тушат 239 человек, задействовано 26 единиц техники

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ЧИТА, 5 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Площадь пожаров в лесах Забайкальского края за минувшие выходные сократилась почти в три раза - с 7,3 тыс. до 2,5 тыс. га, сообщила пресс-служба регионального Минприроды.

"По данным на утро понедельника, в регионе действуют два лесных пожара на общей площади 1955 га, еще два пожара локализованы на 578 га. Основной причиной возгораний является человеческий фактор и возникновение сухих гроз, угрозы населенным пунктам нет", - сказали в пресс-службе. В пятницу, 2 июня, площадь лесных пожаров в Забайкальском крае составляла 7,3 тыс. га.

Огонь в регионе тушат 239 человек, в том числе 134 парашютиста-десантника, задействовано 26 единиц техники.

Лесные пожары начались в Забайкалье в конце марта, за это время в регионе зарегистрировано 435 пожаров на общей площади более 52 тыс. га. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда огонь прошел более 187 тыс. га. В Забайкальском крае действует режим, ограничивающий пребывание граждан в лесах и въезд туда транспорта.

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