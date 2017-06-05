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В Кузбассе пьяный шахтер убил одного и ранил четверых коллег в автобусе

Сибирь
5 июня, 8:51 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

По данным СК, работники, ехавшие на служебном автобусе, употребляли спиртные напитки, затем между ними возник конфликт

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КЕМЕРОВО, 5 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего жителя города Белово Кемеровской области, который с ножом совершил в минувшее воскресенье нападение на своих коллег в служебном автобусе. В результате инцидента один человек скончался, четверо получили ранения, возбуждено уголовное дело сообщила в понедельник пресс-службе СУ СКР по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя города Белово, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ ("Убийство) <…> В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, работники, ехавшие на служебном автобусе, употребляли спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. "Рабочие предъявили подозреваемому претензии из-за того, что он проживает в отдаленном районе и водителю автобуса приходится делать большой крюк, завозя его первым к месту жительства. В ответ мужчина достал нож, направившись в сторону одного из обидчиков. Путь ему преградил другой 34-летний коллега, который стал удерживать злоумышленника за одежду", - отметили в пресс-службе.

Подозреваемый ударил его ножом в грудь, остальные рабочие попытались помочь потерпевшему, но мужчина и им стал наносить удары ножом. "После остановки автобуса подозреваемый с места преступления скрылся, водитель вызвал скорую помощь и сотрудников полиции. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть мужчины, который первый получил удар ножом, еще четверо работников с легкими ножевыми ранениями были госпитализированы", - добавили в ведомстве.

Подозреваемый в совершении преступления был задержан полицией спустя несколько часов.

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