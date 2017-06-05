Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. га

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области пока считают нецелесообразным тушение крупного лесного пожара на севере региона на площади более 16 тыс. га из-за отдаленности территории, а также в связи с тем, что он не угрожает объектам экономики или населенным пунктам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба областного министерства лесного комплекса.

"Территория, на которой действует пожар в Катангском районе на площади 16293,7 га, внесена в список зон контроля 30 марта 2017 года приказом министерства лесного комплекса Иркутской области", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства добавили, что власти руководствовались статьями 81-84 Лесного кодекса РФ, а также приказом Минприроды РФ № 426 от 8 октября 2015 года, которые позволяют региональным властям принимать решение о нетушении природных пожаров, если они не несут угрозу, а лишь контролировать прохождение огня. "Данные очаги не несут угрозу населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен", - отметили в областном правительстве.

В Минлесхозе Иркутской области напомнили, что когда угроза распространения пожара существовала, в Катангском районе работало более 140 человек и 15 единиц техники, были привлечены силы Транссибирской лесной компании, Иркутской нефтяной компании и местных жителей. В настоящее время в районе пожара продолжают находиться 149 человек, среди которых 125 пожарных-десантников, проводится авиационный мониторинг территории.