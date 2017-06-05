Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры

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НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Бессрочную голодовку в понедельник в центре Новосибирска начали от 30 до 40 покупателей квартир в долгострое, требуя оформить им договоры долевого участия. Об этом сообщил ТАСС один из участников акции протеста Вячеслав Лебедев.
"У нас требования очень простые - мы хотим, чтобы нам оформили договоры долевого участия на те квартиры, которые мы оплатили в полном размере. Голодовка бессрочная, пока вопрос не будет решен каким-либо образом", - сказал он.
Одной из участниц, по словам Лебедева, уже понадобилась помощь врачей - из-за волнения ей стало плохо с сердцем, пришлось вызывать скорую, но все обошлось.
По словам Лебедева, на площади напротив мэрии Новосибирска собрались не только жители города, но и соседних регионов: Томской, Омской, Кемеровской областей. Голодовка началась в 7 часов утра, за это время мимо собравшихся прошли несколько представителей администрации, из мэрии к голодающим выходил первый заместитель главы города Геннадий Захаров.
В мэрии и полиции ТАСС сообщили, что они в курсе ситуации, но пообещали дать комментарий позже.
Строительство дома по адресу ул. Тульская, 82 в Новосибирске началось еще в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом. Участники начавшейся из числа последних.