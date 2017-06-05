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В Красноярском крае пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек

Сибирь
5 июня, 10:16 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 5, июня. /ТАСС

По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на встречную полосу

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КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Пять человек погибли в понедельник в ДТП в Красноярском крае в результате столкновения двух легковых автомашин, сообщили ТАСС в ГИБДД по региону.

"Сегодня в 12 километрах от Зеледеевского кольца в Емельяновском районе столкнулись два легковых автомобиля Ford и Nissan, в результате ДТП погибло пять человек, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники автоинспекции",- сказал представитель ведомства.

По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на встречную полосу.

По данным краевого МЧС, ДТП произошло в 12:42 (8:42 мск) в 15 км то станции Зеледеево. После столкновения автомобили загорелись, пожар потушен.

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