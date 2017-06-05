В Красноярском крае пять человек погибли в результате столкновения двух легковушек

Первый в истории форум атлетов-паралимпийцев пройдет в июне в немецком ДуйсбургеСпорт 5 июня, 10:52
Мутко: матч с венграми важен для сборной России со всех точек зренияСпорт 5 июня, 10:51
Минфин прогнозирует снижение цены барреля нефти до $40 в I квартале 2018 годаЭкономика и бизнес 5 июня, 10:15
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человекПроисшествия 5 июня, 10:03
Как правильно экономить на запчастях: пять советов IsNext.ruНовости партнеров 5 июня, 10:00
Иркутские власти не будут тушить пожар на площади 16 тыс. гаСибирь 5 июня, 9:27
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"Спорт 5 июня, 9:26
Telegraph: один из лондонских террористов пытался вербовать детейМеждународная панорама 5 июня, 9:24
Тиллерсон: США, возможно, будут заинтересованы в новом соглашении по климатуМеждународная панорама 5 июня, 9:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 5 июня. /ТАСС/. Пять человек погибли в понедельник в ДТП в Красноярском крае в результате столкновения двух легковых автомашин, сообщили ТАСС в ГИБДД по региону.
"Сегодня в 12 километрах от Зеледеевского кольца в Емельяновском районе столкнулись два легковых автомобиля Ford и Nissan, в результате ДТП погибло пять человек, их личности устанавливаются. На месте работают сотрудники автоинспекции",- сказал представитель ведомства.
По предварительным данным, автомобиль Ford выехал на встречную полосу.
По данным краевого МЧС, ДТП произошло в 12:42 (8:42 мск) в 15 км то станции Зеледеево. После столкновения автомобили загорелись, пожар потушен.