В Новосибирске создали технологию быстрого получения самого тугоплавкого материала в мире

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Ученые Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) разработали технологию быстрого получения самого тугоплавкого из известных материалов - карбида гафния - и деталей из него за несколько минут, тогда как до сих пор для этого требовались часы. Как сообщила пресс-служба Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН, для получения материала, который плавится при температуре свыше 3900 градусов Цельсия и применяется в ядерной отрасли, использован метод электронно-лучевой сварки и послойное нанесение.

"Ученые ИЯФ и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН получили карбид гафния с температурой плавления 3953 градуса Цельсия с помощью электронно-лучевой сварки. Технология заключается в измельчении гафния и углерода, формировании композита и нагревании направленным пучком электронов. Сырье добавляется послойно, как при печати на 3D-принтере. Новый метод позволяет получать готовые детали за несколько минут, тогда как при классическом способе уходит несколько часов", - говорится в сообщении.

Новая технология делает производство менее энергозатратным и повышает качество материала - при традиционном способе он получается пористым.

Сейчас карбид гафния применяется для изготовления оборудования ядерных реакторов.

"Материал с успехом может применяться в сфере ракетостроения, в качестве внешнего покрытия для теплозащитных оболочек возвращаемых космических аппаратов типа "Буран". При помощи послойного нанесения возможно создавать композиционные покрытия с градиентом теплопроводности: первый слой должен выдерживать высокие температуры, второй и последующие - плавно распределять тепло и изолировать от него внутреннею часть аппарата", - отмечается в сообщении.

Также разработчики считают, что технология позволит сделать более доступным производство соединений на основе других тугоплавких металлов - тантала, вольфрама, молибдена.