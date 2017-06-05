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Объемы строительства в Новосибирской области сократились вдвое за пять лет

Сибирь
5 июня, 11:00 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июня. /ТАСС

Падение сложилось в 2015-2016 годах

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© Александр Рюмин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Объемы строительства в Новосибирской области с 2012 года сократились вдвое. Если в 2012 году объем строительных работ в регионе составлял 66,3 млрд руб., то в 2016 году снизился до 36,1 млрд руб., а прогноз на 2017 год - 31,7 млрд руб., сообщила министр экономического развития области Ольга Молчанова.

"По строительству мы наблюдаем падение - с 2012 года объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство" сократился. В 2012 году он составлял 66,3 млрд руб., прогноз на 2017 год мы ожидаем 31,7 млрд рублей", - сказала Молчанова в ходе заседания регионального правительства.

Она пояснила, что падение сложилось в 2015-2016 годах - до этого объемы строительства достигали 69,9 млрд рублей.

В свою очередь, глава региона Владимир Городецкий призвал членов областного правительства разрабатывать мероприятия и механизмы, способные исправить обстановку в отрасли.

Ранее эксперты строительного рынка объясняли ТАСС, что в 2013-2014 годах Новосибирск переживал бум жилищного строительства, итогом которого стали рекордные за всю историю города объемы ввода жилья. При этом во время бурной застройки был сделан серьезный задел строящегося жилья на 2015 год, который позволил избежать резкого падения. Оно случилось в 2016 году, когда такого задела не осталось.

Заместитель министра строительства области Иван Шмидт в конце 2016 года сообщал ТАСС, что объемы сдачи жилья в регионе сократились на четверть (до 1,9 млн кв. метров), и в 2017 году минстрой ожидает умеренный рост в отрасли.

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