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Осужденный экс-мэр Новосибирска Солодкин-младший подал повторное прошение на УДО

Сибирь
5 июня, 11:25 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 5, июня. /ТАСС

Решение по нему может быть принято на заседании 14 июня в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга

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Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин

Бывший вице-мэр Новосибирска Александр Солодкин

© Евгений Курсков/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель мэра Новосибирска Александр Солодкин-младший, осужденный на восемь лет колонии за участие в организованной преступной группе (ОПГ), подал повторное прошение об условно-досрочном освобождении (УДО). Решение по нему может быть принято на заседании 14 июня, сообщили в понедельник ТАСС в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

"Заседание состоится 14 июня в 09:30. На предыдущем заседании, 22 мая, объявили перерыв для предоставления дополнительного характеризующего материала адвокатом", - сказал собеседник агентства.

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Солодкин с осени 2016 года отбывает наказание в исправительной колонии в Екатеринбурге. До этого он около 6,5 лет провел в СИЗО-1 в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в июле 2016 года Солодкин уже просил об УДО, но получил отказ. В качестве одного из оснований для отказа суд назвал отсутствие со стороны осужденного интереса к работе или обучению.

Представитель администрации СИЗО отметил в суде, что за все время заключения Солодкину был сделан один выговор - за просмотр телевизора после отбоя. Он вел себя "вежливо и корректно", но вину не признал, в преступлении не раскаялся, интереса к работе или обучению в условиях изолятора не проявлял. По этой причине администрация СИЗО приняла решение, что его условно-досрочное освобождение нецелесообразно. Такую же позицию озвучил представитель прокуратуры.

Дело Солодкиных

В октябре 2015 года Новосибирский областной суд признал бывшего заммэра Новосибирска Александра Солодкина-младшего, его отца - экс-советника новосибирского губернатора Александра Солодкина-старшего, а также бывшего заместителя главы УФСКН по региону Андрея Андреева виновными в участии в ОПГ и других преступлениях. Андреев был приговорен к 11 годам колонии со штрафом в 805 тыс. рублей. Позже Верховный суд РФ снизил ему срок наказания до 7 лет колонии, а также сумму штрафа до 300 тыс. рублей. Андреев вышел по УДО в ноябре 2016 года.

Александр Солодкин-старший назначенное ему наказание в виде 6 лет колонии уже отбыл (ему был зачтен срок содержания в СИЗО и домашний арест), сейчас находится на свободе.

Так называемая труновская группировка, за участие в которой был осужден Солодкин, действовала на территории Новосибирска с конца 1990-х годов, в 2009 году она была обезврежена. Организатор банды Александр Трунов в 2012 году был осужден на 22 года лишения свободы, еще ряд участников ОПГ получили длительные сроки заключения.

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