Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.06:
$ 56.69
€ 63.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовое предупреждение объявлено в Омской области на фоне повышенного риска пожаров

Сибирь
5 июня, 12:19 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило в Омской области штормовое предупреждение с 5 по 7 июня на фоне чрезвычайной пожароопасности, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.

"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС", 5-7 июня местами по южной половине области ожидается чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами", - уточнили в ведомстве.

МЧС рекомендовало ввести в состояние повышенной готовности органы управления и силы РСЧС (государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС), сформировать оперативные группы и проверить готовность системы оповещений.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Сибири режим чрезвычайной пожароопасности сохраняется по 6 июня в Карасукском районе Новосибирской области, Славгородском районе Алтайского края и в Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Усть-Канском районах Республики Алтай. В Кемеровской области и Катангском районе Иркутской области, где на труднодоступных территориях продолжают бушевать пожары на площади более 16 тыс. га, сохраняется высокая пожароопасность.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Лесные пожары в Сибири
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
2
В Твери арестовали подозреваемого в убийстве девяти человек
3
СК проверит действия должностных лиц после падения тополя на жителя Урала во время урагана
4
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
5
Катар считает решение арабских государств о разрыве дипотношений неоправданным
6
Власти Москвы просят суд изъять участок земли у главы Россельхознадзора Данкверта
7
Синоптики предупредили о ливне и сильном ветре в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама