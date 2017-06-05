Штормовое предупреждение объявлено в Омской области на фоне повышенного риска пожаров

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ОМСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) объявило в Омской области штормовое предупреждение с 5 по 7 июня на фоне чрезвычайной пожароопасности, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.
"Согласно штормовому предупреждению ФГБУ "Обь-Иртышского УГМС", 5-7 июня местами по южной половине области ожидается чрезвычайная пожароопасность - пятый класс горимости. В связи с этим возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными и степными пожарами", - уточнили в ведомстве.
МЧС рекомендовало ввести в состояние повышенной готовности органы управления и силы РСЧС (государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - прим. ТАСС), сформировать оперативные группы и проверить готовность системы оповещений.
По данным Западно-Сибирского УГМС, в Сибири режим чрезвычайной пожароопасности сохраняется по 6 июня в Карасукском районе Новосибирской области, Славгородском районе Алтайского края и в Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Усть-Канском районах Республики Алтай. В Кемеровской области и Катангском районе Иркутской области, где на труднодоступных территориях продолжают бушевать пожары на площади более 16 тыс. га, сохраняется высокая пожароопасность.