В Новосибирской области ожидается рост ВРП ежегодно на 2-3%

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НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Показатель ВРП Новосибирской области может расти ежегодно на 2-3% до 2020 года, сообщила глава Министерства экономического развития региона Ольга Молчанова.
"Индекс физического объема ВРП по этому году мы ставим в оценке 99,6%. В последующие три года мы ставим уровень более 100%", - сказала Молчанова на заседании правительства области.
По данным властей, в абсолютном выражении ВРП региона в 2017 году составит 1,108 трлн рублей. В 2018 году, согласно прогнозу, он вырастет на 1,5%, в 2019 году - на 2,2%, в 2020 году - на 3,4% (до 1,361 трлн рублей). Оптимистичный вариант развития экономики региона предусматривает рост до 1,385 трлн рублей по итогам 2019 года.
Как отметила глава министерства, объем инвестиций в основной капитал региона останется на уровне прошлого года и составит 150,5 млрд рублей. По итогам 2020 года этот показатель вырастет до 180,4 млрд рублей или 197,2 млрд рублей по оптимистичному сценарию.
Инфляция, согласно прогнозу, за четыре года составит 17,8% - в среднем чуть более 4% в год.