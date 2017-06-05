Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.06:
$ 56.62
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутские инженеры создают устройство для обнаружения очагов пожаров при плохой видимости

Сибирь
5 июня, 14:28 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 5, июня. /ТАСС

Микроволновой радиометр может устанавливаться на любой летательный аппарат, в том числе беспилотник

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Инженеры Иркутского технического университета (ИрНИТУ) создают микроволновой радиометр, который позволит находить очаги лесных пожаров в условиях недостаточной видимости. Как сообщила пресс-служба вуза, устройство может устанавливаться на любой летательный аппарат, в том числе беспилотник.

"Радиоволны в диапазоне 3,75-0,75 метров, которые создает пламя, проникают через завесу пыли и дыма. Устройство фиксирует их и позволяет определить очаг возгорания. Радиометр, который может вести измерения по двум каналам, включает в себя детектор для измерения интенсивности лесного пожара. Прибор может быть установлен на любое летательное средство, в том числе беспилотник", - говорится в сообщении.

Радиометр управляется с помощью специального программного обеспечения с персонального компьютера. Полученные данные визуализируются и могут наноситься на карту.

Как сообщалось ранее, специалисты вуза разработали комплекс беспилотной геофизической разведки, включающий в себя пять технологий: магниторазведку, гамма-спектрометрию, мультиспектральную и ледарную съемку и фотограмметрию. По данным пресс-службы, комплекс может также использоваться для мониторинга состояния лесных массивов - технологии позволяют обнаруживать вырубки, возгорания и замаскированные объекты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Северный флот России
О национальности приказано забыть: как одна крымско-татарская семья пережила две депортации
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Поклонская объяснила, почему в ее декларации о доходах нет сведений о муже и машине
2
Власти Москвы опубликовали буклет с образцами отделки жилья по программе реновации
3
План "Перехват" введен в Москве после сообщений о похищении ребенка
4
В Москве объявлено штормовое предупреждение
5
Шесть арабских стран разрывают дипотношения с Катаром
6
Футболист Данни объявил об уходе из "Зенита"
7
Премьер-министр Турции отменил встречу с главой МИД Германии
Темы дня
Загрузка...
Реклама