Иркутские инженеры создают устройство для обнаружения очагов пожаров при плохой видимости

ИРКУТСК, 5 июня. /ТАСС/. Инженеры Иркутского технического университета (ИрНИТУ) создают микроволновой радиометр, который позволит находить очаги лесных пожаров в условиях недостаточной видимости. Как сообщила пресс-служба вуза, устройство может устанавливаться на любой летательный аппарат, в том числе беспилотник.

"Радиоволны в диапазоне 3,75-0,75 метров, которые создает пламя, проникают через завесу пыли и дыма. Устройство фиксирует их и позволяет определить очаг возгорания. Радиометр, который может вести измерения по двум каналам, включает в себя детектор для измерения интенсивности лесного пожара. Прибор может быть установлен на любое летательное средство, в том числе беспилотник", - говорится в сообщении.

Радиометр управляется с помощью специального программного обеспечения с персонального компьютера. Полученные данные визуализируются и могут наноситься на карту.

Как сообщалось ранее, специалисты вуза разработали комплекс беспилотной геофизической разведки, включающий в себя пять технологий: магниторазведку, гамма-спектрометрию, мультиспектральную и ледарную съемку и фотограмметрию. По данным пресс-службы, комплекс может также использоваться для мониторинга состояния лесных массивов - технологии позволяют обнаруживать вырубки, возгорания и замаскированные объекты.