Долгострой в Новосибирске, часть дольщиков которого начала голодовку, достроят к 2019 году

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Дома-долгострои по улице Тульская, 80-82 в Новосибирске, строительство которых началось еще 13 лет назад, планируется сдать в эксплуатацию к началу 2019 года. Однако часть покупателей квартир, которые в понедельник начали бессрочную голодовку в центре города, заселиться в них так и не смогут, им придется отстаивать право на возврат денег в суде.

"Я думаю, что в течение ближайшей недели у нас будет уже готовность по вхождению компании "СМУ-9" в статусе генерального подрядчика в строительство объекта, и мы планируем в июне восстановить работы на этом объекте. (Строительство завершится) до конца 2018 года, возможно, что перейдем в первый квартал 2019 года", - сообщил журналистам заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексей Кондратьев.

По его словам, на завершение строительства потребуется порядка 560 млн рублей, из них 60 млн рублей будет перечислено городом в рамках масштабного инвестиционного проекта. Всего в двух домах будет 702 квартиры, 422 из них уже распроданы по договорам долевого участия. Достроить объект планируется, в том числе, за счет средств от продажи оставшихся квартир.

Участники ЖК "На Тульской", начавшие в понедельник голодовку в центре Новосибирска, собственниками квартир в этом доме уже не станут. С ними не были заключены положенные по закону договоры долевого участия, поэтому они могут претендовать только на компенсацию средств после завершения работы правоохранительных органов и подтверждения статуса обманутых дольщиков, сообщил представитель мэрии.

История долгостроя

Строительство домов по адресу ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось еще в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник-Т".

Как сообщила сегодня пресс-служба правительства Новосибирской области, в 2016 году между застройщиком ООО "Баутехник-Т" и нанятым им генподрядчиком ООО "СтройЦентр" возник хозяйственный спор, что повлекло снижение темпов строительства и последующую консервацию объекта. В мэрию Новосибирска с октября 2016 стали поступать обращения о том, что ООО "СтройЦентр" продает квартиры в домах на Тульской, не заключая положенные по закону договоры долевого участия (ДДУ). "Такого рода договоры невозможно отследить в рамках выполнения государственной функции контроля в области долевого строительства, поскольку данные сделки не проходят правовую экспертизу и государственную регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и являются незаконными", - сообщает правительство.

Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК "На Тульской". По данным мэрии, их около 45 человек. Сегодня утром 30 из них объявили бессрочную голодовку в центре города, требуя заключить с ними законные ДДУ.

О планах начать голодовку инициативная группа предупреждала заранее, мэрия и правительство региона на прошлой неделе трижды встречались с ее представителями, но предложенные варианты не были приняты. По словам Кондратьева, члены ЖК "На Тульской" в настоящее время могут претендовать на возмещение денежных средств после подтверждения статуса обманутых дольщиков. "Предполагалось возмещение в рамках масштабных инвестиционных проектов, но соглашение с нами не подписано, предложение наше не принято", - сказал Кондратьев.

По информации прокуратуры Новосибирска, в настоящее время по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства ООО "СтройЦентр" возбуждено уголовное дело. В отношении ООО "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка.