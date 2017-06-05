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Более 1,5 тысячи разведчиков ЦВО задействуют в учениях в Кемеровской области

Сибирь
5 июня, 15:57 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 5, июня. /ТАСС

Военные отработают вопросы организации связи, ведения радиоразведки и радиоперехватов, выявления мест дислокации противника и направлений его перемещения, передачу данных в штабы соединений

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Более 1,5 тысячи разведчиков Центрального военного округа (ЦВО) будут задействованы в учениях на Юргинском полигоне в Кемеровской области, которые состоятся в первой декаде июля. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

"Масштабное учение войсковых разведчиков Центрального военного округа пройдет в первой декаде июля на Юргинском полигоне в Кемеровской области. В нем будут задействованы более 1,5 тысячи военнослужащих разведывательных подразделений из Урала, Сибири и Поволжья, а также 201-й российской военной базы в Таджикистане. Сегодня у них начинается месячный лагерный сбор перед учениями", - говорится в сообщении.

Военные отработают вопросы организации связи, ведения радиоразведки и радиоперехватов, выявления мест дислокации противника и направлений его перемещения, передачу данных в штабы соединений. "Разведчики освоят организацию наблюдательных постов, разведывательных засад, установку минно-взрывных заграждений, организацию и поддержание взаимодействия в бою", - также говорится в сообщении.

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