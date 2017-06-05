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Омская область обновила на 60% автопарк комплексных центров соцобслуживания населения

Сибирь
5 июня, 16:14 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Учреждения получили 23 новых автомобиля

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ОМСК, 5 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Автопарк комплексных центров социального обслуживания населения Омской области обновился на 60 процентов. Как сообщил ТАСС начальник департамента социального обслуживания регионального министерства труда и социального развития Вячеслав Шестаков, социальные центры получили 23 новых автомобиля.

"В 38 центрах социального обслуживания Омской области используются машины 2005-2007 годов выпуска, которые полностью выработали своей ресурс. Сегодня им были переданы 14 Chevrolet Niva и 9 Lada Granta. В следующем году программу обновления автопарка планируется продолжить", - сказал Шестаков. Он отметил, что машины приобретены в минимальной комплектации, на эти цели было затрачено около 10 млн рублей.

По словам Шестакова, замена необходима машинам всех 38 центров. "Они активно используются для оказания соцуслуг населению, круглый год работают в сложных условиях, где нет нормальных дорог. Постоянный ремонт машин экономически просто нецелесообразен", - сообщил начальник департамента.

Комплексные центры социального обслуживания населения работают во всех 32 районах Омской области. Специалисты службы выявляют граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказывают им социальные услуги. К выездам к жителям отдаленных населенных пунктах региона привлекаются работники учреждений здравоохранения, пенсионного фонда, службы занятости, аптек и других организаций. За 2016 год подобные услуги были оказаны более 68 тыс. жителей Омской области.

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