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Банда из шести человек задержана после ограбления банка в Новосибирске

Сибирь
6 июня, 8:20 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, июня. /ТАСС

В группу входили жители Новосибирской и Кемеровской областей в возрасте от 17 до 44 лет, у них изъяты оружие и более 100 патронов различного калибра

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© ГУ МВД по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали в Новосибирской, Кемеровской областях и Москве шесть предполагаемых членов банды, совершившей в мае разбойное нападение на банк. Им грозит до 15 лет лишения свободы и штраф, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"В группу входили шестеро жителей Новосибирской и Кемеровской областей в возрасте от 17 до 44 лет. В ходе спецоперации все подозреваемые были задержаны в начале июня в Новосибирске, Кемеровской области и Москве", - говорится в сообщении.

По данным полиции, утром 21 мая в Новосибирске было совершено разбойное нападение на офис одной из финансовых организаций. Неизвестный в маске с прорезями для глаз, угрожая персоналу компании предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами в сумме 3,1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ "Разбой в особо крупном размере", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сотрудники полиции и ФСБ установили шесть участников межрегиональной группы, подозреваемых в организации и исполнении вооруженного нападения. При проведении обысков у фигурантов были изъяты пистолет иностранного производства, карабин "Сайга", два охотничьих ружья, более 100 патронов различного калибра, а также 141 тыс. рублей и $13,8 тыс.

В настоящее время сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области устанавливают дополнительные эпизоды незаконной деятельности фигурантов.

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