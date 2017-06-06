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Пристава заподозрили в фальсификации проверки лесопилки, ставшей очагом пожара в Канске

Сибирь
6 июня, 8:51 дата обновления: 6 июня, 8:51 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, июня. /ТАСС

По данным СК, в ноябре 2016 года судебный пристав указала в акте, что территория предприятия якобы очищена от отходов обработки древесины

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КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Следственные органы получили информацию о том, что судебным приставом был сфальсифицирован акт проверки территории деревообрабатывающего предприятия "Синь-И", ставшего одним из очагов масштабных пожаров в городе Канск Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по региону.

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"В Канске проводится проверка по факту фальсификации судебным приставом-исполнителем акта осмотра территории деревообрабатывающего предприятия ООО "Синь-И". В следственные органы поступили материалы проверки о том, что 2 ноября 2016 года судебный пристав-исполнитель (...) сфальсифицировала акт осмотра территории деревообрабатывающего предприятия, указав в акте, что территория якобы очищена от отходов обработки древесины", - сообщили в ведомстве, добавив, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее краевая прокуратура сообщала, что суд обязал "Синь-И" очистить территорию, вывезти отходы обработки древесины на специализированный полигон, а также приостановил деятельность предприятия до устранения указанных нарушений. Судебные приставы предупреждали руководителя фирмы об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Однако 22 мая, за два дня до начала масштабных пожаров, отметили в прокуратуре, опечатанные ранее судебным приставом станки на момент проверки находились в рабочем режиме, электрощиток освобожден от пломбы, вокруг станков имелись свежие опилки, территория предприятия не очищена. Как сообщили в ведомстве, материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

По данным базы ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО "Синь-И" является гражданин Китая Лю Шаолинь, компания занимается торговлей древесным сырьем и необработанными лесопиломатериалами. Ранее региональное управление СК РФ сообщало, что территория предприятия стала одним из очагов пожаров 24 мая в Канске. В этот день в городах Канск и Лесосибирск и еще нескольких поселках Красноярского края произошли масштабные пожары, сгорело более 130 домов, погибли три человека.

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