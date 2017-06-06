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Иртыш подтопил приусадебные участки в еще одном поселке Омской области

Сибирь
6 июня, 8:55 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Ранее в поселке Большеречье пострадал от паводка расположенный здесь единственный в России сельский зоопарк

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ОМСК, 6 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Паводковые воды подтопили почти два десятка приусадебных участков в поселке Большеречье Большереченского района Омской области, сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС. Ранее сообщалось, что в поселке пострадал от паводка расположенный здесь единственный в России сельский зоопарк.

"По информации администрации Большереченского района Омской области, в результате подъема уровня воды в реке Иртыш произошло подтопление 18 приусадебных участков на двух улицах в поселке Большеречье. Подтопленных домов нет", - рассказали в ведомстве.

Остается подтопленным и зоопарк в Большеречье, рассказала ТАСС представитель зоопарка Наталья Болотова. Вода затопила вольеры диких кабанов, которых переселили еще в апреле, подтоплены также два вольера с медведями. Опасности для животных нет, зоопарк работает в прежнем режиме.

По данным МЧС, в Большеречье для предупреждения подтопления жилых домов была произведена отсыпка земляной насыпи. В общежитии местного сельскохозяйственного техникума организован пункт временного размещения. Для ликвидации последствий подтопления задействованы 16 человек и три единицы техники.

Страдает от паводка и Усть-Ишимский район Омской области, здесь подтоплен 41 приусадебный участок, прервано автотранспортное сообщение с восемью населенными пунктами, затруднено еще с четырьмя. В районе во всех отрезанных от райцентра селах создан месячный запас баллонов бытового газа, организована доставка по реке Ишим продуктов питания и медикаментов. Безопасность прохождения паводка обеспечивают аэромобильная группировка из 200 человек и 36 единиц техники, в районном центре создан пункт временного размещения на 380 человек.

На юге Омской области, в поселке Затон Черлакского района, паводок отступает - подтопленными остались лишь четыре приусадебных участка. В самом Омске вода осталась только на 20 дачных участках.

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