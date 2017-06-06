Новосибирский губернатор сообщил о желании регионов отложить запрет на импорт костной муки

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Власти нескольких российских регионов готовы обратиться в Минсельхоз РФ с просьбой отложить возможный запрет на ввоз из Европы костной муки, которая является компонентом для производства кормов для животных, так как заводам-производителям нужно время, чтобы организовать ее производство на территории России, сообщил журналистам губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"На ПМЭФ-2017 встречался с представителями компании "Марс". Минсельхоз РФ готовит ограничения по ввозу костной муки из-за рубежа. "Марс" работает по производству кормов для животных в пяти российских регионах, (представители компании "Марс" - прим. ТАСС) обратились с просьбой, чтобы эти регионы обратились в правительство РФ с просьбой о поэтапном введении этих ограничений, чтобы развивать свое производство костной муки (на территории РФ - прим. ТАСС)", - сказал Городецкий.

По его словам, он уже поговорил на эту тему с властями Московской и Калужской областей, и регионы будут готовить совместное обращение в Минсельхоз РФ с просьбой отложить запрет.

Как ранее сообщали СМИ, в России крупнейшие производители кормов для животных на 50% зависят от ввозимой из Европы костной муки. По данным Ассоциации производителей кормов, в случае введения эмбарго часть производств придется закрыть, без работы останутся около 700 человек.

Компания "Марс" - один из крупнейших в России производителей кормов для животных, выпускает продукцию под брендами Whiskas, Pedigree, Kitekat, Chappy. Один из заводов компании расположен под Новосибирском.