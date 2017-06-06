Три автомобиля столкнулись в Красноярском крае

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КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело по факту столкновения в Красноярском крае трех автомобилей, в результате которого погибла женщина. Одним из автомобилей управлял председатель Канского районного суда, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, в результате которого погибла пожилая женщина. По предварительной версии следствия, на автодороге Р-255 "Сибирь" в районе АЗС "Экипаж" (989-й километр) произошло столкновение автомобиля Toyota Avensis под управлением председателя Канского районного суда с движущимися во встречном направлении автомобилями ВАЗ-21101 и ВАЗ-21144", - сообщили ведомстве.
В результате ДТП 81-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ-21144 от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По одной из версий, причиной аварии послужил выезд одного из автомобилей на встречную полосу.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. У водителей взяты анализы для установления состояния алкогольного опьянения.