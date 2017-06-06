Новосибирскому Минздраву предписано устранить нарушения при диспансеризации сирот

Туристические маршруты на время проведения ЧМ-2018 не будут ограниченыСпорт 6 июня, 12:44
Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаровСибирь 6 июня, 12:30
МВД: порядка 200 болельщикам запретили посещать спортивные мероприятияСпорт 6 июня, 12:26
DM: исполнитель теракта в Лондоне отвечал за безопасность пассажиров в метроМеждународная панорама 6 июня, 12:25
МВД во время Кубка конфедераций уделит особое внимание защите транспортных узловСпорт 6 июня, 12:23
Информационно-деловому медиапроекту ТАСС DV.land исполнился годНовости агентства 6 июня, 12:17
Угроз безопасности в период проведения Кубка конфедераций и ЧМ-2018 нетСпорт 6 июня, 12:15
Спецпроект "Яндекса" расскажет о Пушкине то, что не проходят в школеКультура 6 июня, 12:15
Бразильский футболист "Зенита" Эрнани не исключил возможность сыграть за сборную РоссииСпорт 6 июня, 11:57
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Прокуратура выявила в Новосибирской области множественные нарушения в организации медицинской диспансеризации детей-сирот и направила представления о необходимости исправить ситуацию в региональные министерства здравоохранения и социального развития. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
"Проведена проверка исполнения законодательства о диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которой выявлены нарушения в деятельности медицинских организаций, органов опеки и попечительства, детских интернатных учреждений. <…> Внесены представления в Министерство здравоохранения Новосибирской области и Министерство социального развития Новосибирской области", - сообщает ведомство.
По закону дети-сироты должны ежегодно проходить диспансеризацию: профилактические медосмотры, консультации у врачей и медицинские обследования. Прокуроры провели выборочную проверку медицинской документации, установив, что в 2016 году диспансеризацию не прошли свыше 400 детей-сирот. В ряде районов медицинские организации не располагали сведениями о всех детях-сиротах, проживающих на закрепленных за ними территориях.
Кроме того, выявлены нарушения порядка и сроков проведения медосмотров, исследования проводятся не в полной мере. В некоторых заключениях о состоянии здоровья детей отсутствуют рекомендации по их дальнейшему лечению либо рекомендации даны не в полном объеме.
Для устранения нарушений закона прокуроры 30 районов и городов внесли 44 представления в медицинские организации, органы местного самоуправления и детские учреждения, вынесли предостережение о недопустимости нарушения закона.
По данным Министерства социального развития Новосибирской области, в регионе в настоящее время проживают около 10,3 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.