Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаров

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Красноярскому краю 68,2 млн рублей на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства. Из них 6,2 млн рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи и 62 млн рублей - на оказание финансовой помощи гражданам в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

От пожаров в Сибири минувшей весной пострадали в общей сложности 10 населенных пунктов, сгорели 144 дома. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где огонь уничтожил 130 домов. В наибольшей степени пострадали город Канск, где пожар унес жизни двух человек, и город Лесосибирск, а также поселок Малая Кеть, населенный пункт Стрелка и станция Тилитечь.