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Кабмин выделил Красноярскому краю 68 млн рублей на помощь пострадавшим от лесных пожаров

Сибирь
6 июня, 12:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Средства выделяются из резервного фонда правительства

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© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделило Красноярскому краю 68,2 млн рублей на оказание помощи гражданам, пострадавшим от природных пожаров. Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства. Из них 6,2 млн рублей будут направлены на оказание гражданам единовременной материальной помощи и 62 млн рублей - на оказание финансовой помощи гражданам в связи с полной утратой ими имущества первой необходимости.

От пожаров в Сибири минувшей весной пострадали в общей сложности 10 населенных пунктов, сгорели 144 дома. Самая сложная ситуация сложилась в Красноярском крае, где огонь уничтожил 130 домов. В наибольшей степени пострадали город Канск, где пожар унес жизни двух человек, и город Лесосибирск, а также поселок Малая Кеть, населенный пункт Стрелка и станция Тилитечь.

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